Hugo Seco entra nas contas para defrontar o Benfica

O extremo Hugo Seco, que falhou os dois primeiros jogos do Farense no campeonato devido a lesão, está recuperado e poderá entrar nas contas do treinador Sérgio Vieira para o jogo com o Benfica. O atacante deverá iniciar o jogo no banco devido à falta de ritmo, podendo entrar no decurso da partida.

Outro extremo, Madi Queta, reforço vindo do FC Porto, também já trabalha sem limitações e poderá, tal como Hugo Seco, ser chamado para o jogo com os encarnados.

Os defesas Eduardo Mancha e Abner, com falta de ritmo devido a longos períodos de inatividade, continuam a melhorar os índices físicos mas ainda não reúnem condições para fazer parte das escolhas de Sérgio Vieira, que procura os primeiros pontos na 1ª Liga após duas derrotas consecutivas.