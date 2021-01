Inverter tendência fora

O Farense é, a par do Tondela, a equipa com menos pontos somados fora (apenas um, no empate 1-1 com o Belenenses SAD) e a formação da capital algarvia quer alterar este quadro já na próxima jornada, precisamente no terreno dos beirões.

A primeira vitória longe de casa chegou a afigurar-se como possível em várias ocasiões, em particular com o Belenenses SAD (o Farense falhou um penálti que daria o 2-0 e permitiu o empate nos instantes finais), mas ainda não chegou e os algarvios acreditam que tal poderá suceder em Tondela, permitindo um salto na classificação depois de perdida a invencibilidade caseira, frente ao FC Porto.

O treinador Sérgio Vieira deverá contar com mais opções, pois é provável que alguns dos lesionados possam recuperar e ficar disponíveis.