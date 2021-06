João Rodrigues no comando do Farense até 2024

Os sócios do Farense reelegem hoje João Rodrigues para um segundo mandato de três anos à frente do clube. O atual líder dos leões de Faro lidera a única lista que se apresenta a votação, entre as 19h30 e as 21h30, no pavilhão.

João Rodrigues é presidente do clube desde 2018 e lidera a SAD desde 2016, com os objetivos traçados para os próximos anos a contemplarem o regresso à Liga NOS e a afirmação nesse patamar, além da construção de novas fases da academia, em São Brás de Alportel.

Cristóvão Norte (Assembleia Geral) e José Alberto Pereira (Contencioso e Sindicância) continuarão à frente desses órgãos. No Conselho Geral, liderado por Aníbal Guerreiro, Paco Fortes e Hassan Nader, duas figuras históricas do Farense, são as grandes novidades.