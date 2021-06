Jonatan Lucca livre para assinar a 1 de julho

Jonatan Lucca está de saída do Farense, apesar de ter contrato até 30 de junho de 2022. De acordo com as informações recolhidas por Record, o médio brasileiro, de 27 anos, estava protegido contratualmente por uma cláusula que lhe permitia deixar o clube algarvio caso este viesse a descer de divisão, o que acabou por acontecer na temporada finda.





Desta forma, Jonatan Lucca (25 jogos e um golo em 2020/21) ficará livre para assinar por outro clube a 1 de julho, sem que o Farense tenha de receber qualquer contrapartida financeira. Ainda de acordo com o que nos foi possível apurar, o brasileiro é desejado por clubes do primeiro escalão português, mas também por italianos e espanhóis.