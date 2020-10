Jonathan Lucca: «Estamos orgulhosos da nossa equipa»

Apesar da derrota (3-2) diante do Benfica, em jogo da 3.ª jornada da Liga NOS, Jonathan Lucca mostrou-se "orgulhoso" pela prestação da equipa algarvia na casa do atual vice-campeão.





"Estamos orgulhosos da nossa equipa. Trouxemos a nossa ideia, pressionámos o Benfica, e merecíamos mais. Vamos ser agressivos independentemente do adversário", começou por dizer o médio-centro do Farense, em declarações à BTV."Já antes tínhamos feito bons jogos e é esse o caminho. Não pontuámos, mas estamos ainda no início. Merecíamos resultados melhores antes e, como disse, o caminho é este", concluiu.