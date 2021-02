Jorge Costa: «A haver um vencedor seria o Farense»

Jorge Costa estreou-se esta quinta-feira no comando da equipa técnica do Farense com um empate (1-1) diante do Santa Clara, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.





"Acontecesse o que acontecesse hoje, a minha responsabilidade seria curta. Estive 24 horas com os jogadores antes do jogo. Houve algumas mudanças. Mas, se acontecesse uma vitória, a grande parte do mérito seria dos jogadores e do meu antecessor", começou por dizer o técnico dos algarvios."Vi um jogo com duas partes, não sei se distintas. Vi um Farense pressionante na primeira parte, com qualidade de jogo, a criar oportunidades e a fazer dois golos, mas só um validado. Vi um Farense, nos primeiros 15/20 minutos da segunda parte, expectável e ao contrário do que queria, porque não é fácil a situação atual na tabela. Ansioso e sem controlar o jogo com bola. O Santa Clara foi mais acutilante e criou-nos dificuldades. Nos últimos 15 minutos, o Farense voltou a ser mais agressivo e pressionante e criou várias oportunidades de golo.""Podia ter dado para um lado ou para o outro, sim. Mas contabilizando as oportunidades de golo claras, a haver um vencedor seria o Farense."