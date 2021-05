Jorge Costa: «A nossa situação não é confortável, mas não estamos de todo condenados»

O confronto entre o Gil Vicente e o Farense não foi para lá do nulo. O treinador da equipa de Faro, Jorge Costa, mostrou-se descontente com o resultado: "Não me satisfaz. Não era um ponto que queríamos levar de Barcelos. Eram os três. Honestamente, o Gil Vicente aproximou-se algumas vezes da nossa baliza, mas nós também nos aproximámos da baliza do Gil, se calhar até mais vezes e em melhores lances."





"Entrámos muito apáticos na primeira parte. Não pressionámos e não circulámos a bola com qualidade e rapidez. Tivemos uma segunda parte bem mais pressionante e ambiciosa. É um resultado que se pode aceitar, mas a haver um vencedor seria a equipa do Farense", explicou.Forçado a fazer uma substituição ao minuto 24 da primeira parte, Jorge Costa respondeu: "Relativamente ao Mansilla, estava bem no jogo. O Madi que entrou para o seu lugar fez um bom jogo, mas teve algumas dificuldades de adaptação ao que eu pretendia dele. Sentimos a falta de Mansilla, mas o Madi Queta entrou bem.""É um ponto. No final, vamos ver se este ponto teve ou não algum significado nas contas finais. Temos de pensar em nós, no que nos falta. Faltam 12 pontos. Vamos lutar até à exaustão por cada ponto. A nossa situação não é confortável, mas não estamos de todo condenados, até por aquilo que temos vindo a fazer de há alguns jogos para cá", garantiu o técnico da equipa.A ausência de Eduardo Mancha também foi questionada, mas o treinador reagiu afirmando serem "assuntos a tratar dentro do clube".O Farense é o 17º classificado da Liga NOS à jornada 30.