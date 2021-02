Jorge Costa: «Acredito que no final da época teremos uma classificação diferente»

Jorge Costa conquistou este sábado a primeira vitória ao leme do Farense ao bater o Nacional por 3-2, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.





"Esta vitória é uma vitamina, mas aquilo que nós queremos e para o qual estamos a trabalhar, é para não ter vitórias isoladas. Temos um caminho a fazer e eu quero que haja uma forma de o fazer, para que as vitórias possam começar a ser quase uma constante", afirmou o técnico dos algarvios, em declarações no final do encontro."Claro que temos limitações, mas temos um grupo de gente séria, de gente trabalhadora. Somos um clube de uma região que merece todo o respeito. Com um presidente que acho que é um exemplo a nível nacional e a nível internacional. É um clube histórico. Acredito que sim. Disse-o desde o primeiro dia, disse-o depois de perdermos em casa com o Moreirense e eu acredito que no final da época, teremos uma classificação diferente daquela que temos hoje.""Os níveis de confiança desta equipa estão longe de ser os ideais. É normal. É mais fácil falar depois de uma vitória, caso contrário não estaria, certamente, com esta disposição. Acho que foi uma vitória sem contestação. Tivemos o Madi na cara do guarda-redes. Tivemos o Licá na cara do guarda-redes. Tivemos situações onde saímos bem em transição, de 1 para 1 e 2 para um. Faltou-nos aqui um bocadinho a decisão no último passe. O Nacional teve um livre com uma execução fantástica, em que o Defendi faz também uma defesa fantástica.""Faz um golo, que eu espero que possa fazer muitos mais, mas não será fácil seguramente, que irá passar em todo o mundo. Acreditei e acho que o resultado não sofre, na minha opinião, muita contestação. Dou os parabéns ao Nacional e ao seu treinador, um colega de profissão, que tem um passado, um presente e um grande futuro e por questões que são conhecidas de toda a gente, está a ser completamente limitado de exercer de outra forma a sua profissão. Quero deixar aqui o meu abraço solidário", terminou.