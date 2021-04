Jorge Costa com dúvidas por desfazer

O Farense vem de uma preciosa vitória no reduto do Boavista e tem como objetivo, diante do Sp. Braga, voltar a vencer em casa - o que não sucede desde 10 de janeiro (3-1 frente ao Gil Vicente), ainda com Sérgio Vieira no comando - e o treinador Jorge Costa debate-se com algumas dúvidas, que serão desfeitas nas próximas horas.

Licá e André Pinto, habituais titulares, estão entregues ao departamento médico e o extremo, autor do golo da vitória no Bessa, tem feito trabalho limitado, não se sabendo se poderá dar o contributo à equipa. O médio Madi Queta e o guarda-redes Defendi – que não joga mais esta temporada – completam o lote dos lesionados do plantel.

Hugo Marques, Tomás Tavares e Bura, que estiveram nas seleções, regressaram sem mazelas e podem entrar nas contas para o jogo de segunda-feira.