Jorge Costa: «Custa perder pontos assim»

No final do jogo, o treinador do Farense não tinha "nada a dizer sobre o resultado" mas lamentou a forma como a equipa sofreu o golo do empate. "Custa perder dois pontos desta forma. O jogo estava controlado, o Ryan Gauld podia ter marcado e depois cometemos um erro defensivo e sofremos. Mas estamos vivos e temos de ir a Barcelos recuperar o que perdemos aqui", atirou Jorge Costa, que deixou ainda um reparo: "Os jogadores acusaram muito a pressão deste dérbi."