Jorge Costa e a derrota com o Belenenses SAD: «Faltaram-nos muitas coisas»

Jorge Costa, treinador do Farense, considerou que faltou à equipa tranquilidade "especialmente no último terço do terreno".





"Faltou pragmatismo e concentração, faltaram-nos muitas coisas importantes num jogo que queríamos muito vencer e era proibido perder", adiantou, referindo ainda: "Todas as ocasiões do Belenenses SAD nasceram de erros de decisão nossos". Em relação à contratação de Beto, comentou: "Vamos ver o que se consegue, não podemos ter só dois guarda-redes."