Jorge Costa e a descida do Farense: «Pagámos caro a inexperiência»

Triste e desiludido, Jorge Costa, resumiu a época após goleada (4-0) sofrida na deslocação ao terreno do Santa Clara.





"Este jogo foi o espelho da época do Farense. Entrámos bem, a atacar a baliza do adversário. Tivemos uma oportunidade muito boa de fazer um golo pelo Fabrício... No primeiro ataque do Santa Clara marcam golo. Houve falta de coragem do árbitro para expulsar um jogador deles [Carlos Jr.] e depois existiram erros individuais. Pagámos caro a nossa inexperiência e o não sabermos controlar o jogo", comentou.