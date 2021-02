Jorge Costa: «Lesionados serão os nossos reforços»

O Farense não inscreveu qualquer jogador no último dia de mercado – as negociações com o avançado Hugo Vieira acabaram por não chegar a bom porto em tempo útil –, mas o novo treinador, Jorge Costa, mostra-se tranquilo. “Quando me contactaram não havia tempo para intervirmos no mercado mas, sinceramente, creio que não tínhamos nenhuma necessidade urgente e foi essa a indicação por mim passada aos responsáveis”, assinala Jorge Costa.

Para o treinador do Farense, que se estreou com um empate (1-1) caseiro frente ao Santa Clara, “os reforços serão os jogadores que estão atualmente lesionados e o foco passará por recuperá-los, alargando dessa forma o leque de opções”.

Jorge Costa, de 49 anos, espera “dormir mal quando tiver toda a gente disponível, pois esse é um problema com o qual todos os treinadores gostam de lidar”. Para o responsável pela formação da capital algarvia, o futuro será risonho. “As opções ao dispor são suficientes e mais do que válidas para podermos encarar os jogos com a ambição necessária, tendo alternativas para mudar o que acharmos por bem”, sublinhou.

O defesa-central Eduardo Mancha, que voltou à competição diante do Santa Clara, aliviou o posto médico e outros jogadores - alguns vindos de paragens prolongadas - devem em breve voltar à disponibilidade.

O Farense tem um calendário muito cheio no mês de fevereiro e Jorge Costa, com pouco tempo para treinar, aposta na vertente psicológica e mental nestes seus primeiros dias em Faro, atendendo ao ciclo difícil que a equipa atravessa (apenas uma vitória nos últimos sete jogos).

Bem perto de onde já foi muito feliz

Jorge Costa foi campeão da 2.ª Liga ao comando do Olhanense, na campanha 2008/09, promovendo os rubronegros ao escalão principal. Essa boa memória ao serviço do maior rival do Farense pesou na hora de aceitar o convite. “Quis regressar a uma região onde já fui muito feliz e onde espero voltar a ser”, frisou o treinador, mostrando satisfação “por trabalhar num clube histórico do futebol português, ocupando um lugar invejado por muitos colegas de profissão”.



Ricardo Ferreira rescindiu contrato



O defesa-central Ricardo Ferreira já não integra os quadros do Farense, tendo a rescisão ocorrido devido à pouca utilização do jogador (apenas seis minutos em campo), que passou longos períodos no departamento médico. Entretanto, o jogador decidiu aceitar um convite do Canadá para representar a seleção daquele país, depois da necessária autorização da FIFA, uma vez que já foi internacional A por Portugal. O defesa nasceu em território canadiano.