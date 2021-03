Jorge Costa: «Não éramos a melhor equipa antes, nem agora somos os piores»

Apesar de derrotado em casa do Rio Ave, o Farense segue "vivo" na luta pelos seus objetivos. É isso mesmo que garante Jorge Costa, técnico da formação algarvia que, em análise ao encontro de Vila do Conde, não coloca o triunfo contrário em causa, mas assume que os números (2-0) são exagerados.





"Foi um jogo com poucas oportunidades, em que falhámos onde sabíamos que o Rio Ave era forte. Sofremos dois golos na sequência de duas transições rápidas e, depois, não fomos eficazes nem concentrados no que devíamos. Saímos penalizados com um resultado um pouco excessivo, embora não pondo em causa a vitoria do Rio Ave", começou por analisar o técnico dos algarvios."Foram duas equipas que precisavam de pontos, e não estavam tranquilas na tabela, mas o Rio Ave deu uma resposta melhor. Vínhamos de uma série difícil, mas que estávamos a superar com algum sucesso, mas hoje não conseguimos manter o mesmo nível. Não éramos a melhor equipa antes, nem agora somos os piores. Continuamos vivos, com muitos pontos pela frente, e temos já de pensar no próximo jogo, mantendo a confiança reforçada que no final estaremos numa posição tranquila", frisou."É evidente que nos dá coisas diferentes, é um jogador pelo qual tenho um grande carinho e respeito, pelas coisas que nos tem dado, mas recuso-me a justificar um resultado menos positivo com a falta de um jogador. Hoje, falhámos como equipa, mas estou feliz com todos os jogadores à disposição".