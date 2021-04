Jorge Costa: «Não me lembro de ver o Sp. Braga a conceder tantas oportunidades de golo»

O Farense esteve muito perto de conquistar os pontos na receção ao Sporting de Braga, mas acabou por sair de São Luís sem qualquer ponto, ao perder por 1-2.





No final da partida, Jorge Costa elogiou a prestação dos seus jogadores frente a "uma das melhores equipas" do campeonato, enaltecendo as várias situações de golo que o Farense criou na partida."Acima de tudo, faltou eficácia. Nós jogámos contra um dos 'grandes', uma das melhores equipas do nosso campeonato, uma equipa que tem muita qualidade com e sem bola. Acho que foi mais mérito nosso, do que demérito do Sporting de Braga, [a explicar] as escassíssimas oportunidades que o Braga teve para marcar", afirmou o técnico dos algarvios, em declarações à Sport TV."Controlámos sempre o jogo com e sem bola, fechámos muito bem os espaços interiores, onde o Braga é fortíssimo, conseguimos sair em transições rápidas e conseguimos criar oportunidades claríssimas de golo", continuou."Em alta competição, principalmente quando defrontamos uma equipa de grande qualidade, quando não és eficaz, normalmente não és feliz no final. Não me vou agarrar à sorte ou ao azar, porque isso vale pouco. A justificação para não levarmos nenhum ponto hoje tem que ver com isso, com a falta de eficácia nas muitas oportunidades que tivemos para marcar e em que devíamos ter sido bem mais letais. Eu acompanho todos os jogos do campeonato português e não me lembro de ver uma equipa como o Sporting de Braga a conceder tantas oportunidades de golo ao adversário. Tem de ser, obrigatoriamente, mérito nosso.""Estivemos bem organizados, bem compactos, determinados, com coragem, jogando olhos nos olhos, com muita qualidade, mas no final - e com isto quero dizer que não acredito em vitórias morais -, vamos daqui com zero pontos, o que me deixa triste. Mas não posso ser egoísta ao ponto de não estar contente com o trabalho dos jogadores: deram o máximo, fizeram o que lhes foi pedido e depois a questão da eficácia é um caso à parte", terminou.