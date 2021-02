Jorge Costa: «O empate é justo porque não nos limitámos a defender»

Jorge Costa destacou a exibição do Farense no empate (0-0) frente ao Benfica.





"Um bom ponto para nós, principalmente depois de uma jornada que não foi favorável às nossas aspirações atuais. Empatar com o Benfica, seja em casa ou fora, é sempre um resultado positivo. Mais do que isso, foi a forma como o fizemos. Com todo o respeito pelo Benfica, tentámos discutir o jogo. Não nos limitámos a defender. O Benfica teve mais bola, mais circulação, mas nós tivemos algumas boas oportunidades para fazer golo. O resultado é justo num jogo onde não nos limitámos a defender", começou por explicar, à Sport TV.Este foi o primeiro jogo do Farense sem sofrer golos na Liga."Quem não sofre, não perde. Quem não sofre, está mais perto de vencer. Estou feliz porque os números eram preocupantes. Estávamos a sofrer em todos os jogos. Hoje, com uma ponta de sorte, mas também muito mérito, contra uma grande equipa, não sofremos. Levamos um ponto, terceiro jogo seguido a pontuar. Um longo caminho pela frente, mas esta equipa está mais confiante de dia para dia", garante Jorge Costa, que se mostrou ainda confiante que o Farense se vai manter na 1ª Liga."Acredito que o Farense vai conseguir a manutenção. Estamos num ciclo terrível de jogos, mas sabemos o que somos capazes de fazer. É difícil, mas fizemos já cinco pontos neste ciclo e ainda temos dois jogos. Não conhecia o balneários, mas conhecia a valia dos jogadores. Era impensável para mim ver o Farense no último lugar da tabela. Desde o primeiro dia que digo que no final nós vamos estar numa posição bem mais tranquila e diferente da que temos. Havemos de fugir desta luta", concluiu.