Jorge Costa: «O jogo começou e passados 20 segundos praticamente acabou»

Para lá da declaração a propósito do desentendimento com Pepe, Jorge Costa abordou ainda o encontro com o FC Porto e assumiu que ao primeiro minuto já a sua estratégia tinha caído por terra.





"Entrámos mal no jogo. Não há muito a dizer. O jogo começou e passados 20 segundos praticamente acabou. Somos culpados porque entrámos mal, decidimos mal, não fomos agressivos e compactos. Não há nada a dizer. Foram 3 pontos que fugiram. O que senti foi que tinha de começar a pensar no próximo jogo. Este jogo estava a tomar um rumo em que me arriscava a não ter jogadores para o jogo com o Tondela. Fiz as substituições a pensar no Tondela. Vamos lutar pelos pontos que temos, não desistimos, aconteça o que acontecer. Vamos lutar", garantiu o técnico algarvio, que em jeito de aviso à navegação pediu que todos remem para o mesmo lado. Caso contrário... podem deixar o barco. "Estamos no mesmo barco. Quem tiver o meu espírito vem, que não tiver abandona. É difícil, mas não é impossível. Vamos ver o que somos capazes e aquilo que os adversários diretos poderão fazer ou não. E vamos acreditar até ao fim".