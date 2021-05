Jorge Costa: «O Pepe deve ter-me confundido com o Loum»

Já perto do final do jogo no Dragão, Jorge Costa e Pepe desentenderam-se junto à linha lateral, trocando algumas palavras de forma mais tensa. Na habitual zona de entrevistas rápidas, o técnico do Farense foi questionado sobre a situação e respondeu de forma... bombástica.





"O Pepe deve ter-me confundido com o Loum. Talvez se fosse o Rafa ele teria pedido desculpa. Mas deve ter-se esquecido quem sou e o meu passado e presente neste clube. E a imagem que sou neste clube", atirou o técnico dos algarvios, à SportTV, em alusão ao episódio protagonizado por Pepe e Loum no encontro da primeira volta entre as duas equipas.