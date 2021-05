Jorge Costa: «O quase tem sido a história dos últimos jogos do Farense»

Jorge Costa, treinador do Farense, lamentou "a ansiedade demonstrada pela equipa no início do jogo e na ponta final", que acabou por conduzir a um comprometedor empate a dois golos diante do V. Guimarães e que mantém os algarvios em posição delicada na tabela da Liga NOS.





"O quase tem sido um bocadinho a história dos últimos jogos do Farense. E não falo só dos quatro últimos, em que temos uma vitória e três empates, acho que podemos puxar um pouco mais atrás, aos últimos 10 jogos. Não me agarro à sorte ou ao azar, agarro-me à competência ou à falta dela, à eficácia ou à ineficácia. E hoje, mais uma vez, fomos ineficazes. Claro que, depois, há outros fatores, mas tivemos oportunidades para matar o jogo", começou por apontar."Entrámos mal no jogo, entrámos ansiosos e, no primeiro lance, o Vitória faz o golo. Normalmente, a experiência diz-me isto, quando uma equipa está na situação em que estamos e sofre um golo, a tendência é para o descalabro e um jogo mal conseguido. Mas nós tivemos a capacidade de reagir, de dar a volta ao resultado, o que é de salientar. Depois, provavelmente pela ansiedade, não tivemos a competência de gerir o jogo de outra forma. E acabámos por empatar o jogo, um golpe duro nas nossas ambições. Mas, continuamos vivos, continuamos na luta, e enquanto houver esperança podem contar connosco.Foi um duro golpe nas nossas pretensões. Por aquilo que fizemos e por aquilo que merecíamos. Mas, os últimos três jogos são três finais, temos nove pontos em disputa. Estes jogadores, esta equipa, este clube, esta cidade e esta região merecem que o Farense fique na Liga. Temos dado o nosso melhor, não há nada a apontar aos jogadores em termos de dedicação.A situação não está fácil, como é evidente. Mas também é verdade que este ponto, que foi curto, permite-nos estar a uma vitória de alcançar três equipas, em função dos resultados das que faltam jogar. Faltam nove pontos, três jogos difíceis (Dragão, Tondela e Santa Clara), são nove pontos pelos quais vamos lutar até à exaustão. Esses pontos irão no final cair para o nosso lado, se não todos, os suficientes para, no próximo ano, estarmos entre os melhores".