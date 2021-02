Jorge Costa oficializado no Farense

O Farense confirmou a contratação de Jorge Costa. O contrato é válido até ao final da temporada. O treinador já se vai sentar esta quinta-feira no banco frente ao Santa Clara (15 horas).





A S.C.Farense Algarve SAD informa que chegou a acordo com o treinador Jorge Costa para assumir o comando técnico da equipa até ao final da presente temporada.Damos as boas vindas ao treinador Jorge Costa e à sua equipa técnica nesta chegada ao nosso histórico clube; estamos confiantes que todo o seu empenho e trabalho irá conduzir a nossa equipa aos melhores resultados e irá proporcionar as maiores alegrias aos nossos sócios e adeptos.Juntos iremos pôr o nome do Sporting Clube Farense no seu merecido lugar. Só os duros vencem!