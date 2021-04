Jorge Costa poderá mexer na equipa para a receção ao Sporting

O treinador do Farense, Jorge Costa, poderá reservar algumas surpresas para a receção ao Sporting, sobretudo no ataque. A segunda parte do jogo frente ao Marítimo mostrou uma equipa algarvia empenhada e lutadora, mas pouco esclarecida no processo ofensivo. Por isso está de pé a possibilidade de reajustamentos, tanto do ponto de vista estratégico como das peças a utilizar, podendo o extremo Licá, que recupera de uma entorse na tibiotársica, vir a ser um trunfo para sexta-feira, dada a sua experiência e verticalidade.