Jorge Costa: «Podíamos e merecíamos ter somado pontos»

Depois de um empate na estreia de Jorge Costa, com o Santa Clara, o Farense perdeu por 2-1 na receção ao Moreirense e no final do encontro o técnico dos algarvios lamentou a falta de sorte da equipa.





"Foi mais um jogo atípico, com um final, na minha opinião, injusto, por aquilo que produzimos, fizemos e trabalhámos, pelas oportunidades que tivemos e pelas escassas oportunidades que o Moreirense teve. Claro que parece sempre uma desculpa, mas desde o início da época tem faltado um fator importante - o fator sorte. Não justifica tudo, tem havido também outras decisões que não nos têm sido benéficas. Saímos sem pontos, mas, acima de tudo, com a consciência de que tudo fizemos. Não há nada a apontar aos jogadores: trabalharam, pressionaram, lutaram, mas não conseguimos o nosso objetivo, que eram os três pontos", afirmou Jorge Costa, na conferência de imprensa."Sofremos o primeiro golo numa perda de bola, portanto num erro nosso e, depois, mérito do Moreirense na transição. Sofremos o segundo golo de penálti, perfeitamente discutível. Não vou discutir, mas a decisão podia ter sido outra. Houve mérito do Moreirense na forma como defendeu, ou na forma como foi obrigado a defender. Nós obrigámos o Moreirense a defender. Mérito nosso e mérito deles como foram obrigados a defender, que fizeram com eficácia", adiantou o técnico dos algarvios.Sobre o futuro, Jorge Costa acredita que o Farense vai conseguir deixar os últimos lugares e começar a somar vitórias."Acima de tudo, saio daqui como no final do jogo com o Santa Clara e que reafirmo de forma sustentada: isto vai ter de mudar. Nós não podemos acabar os jogos sempre com a sensação de que fomos superiores e não somar pontos. Hoje, parece-me, claramente, que podíamos e merecíamos ter somado pontos. Quando digo pontos, digo os três pontos", concluiu.