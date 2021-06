Jorge Costa: «Quero levar clube de volta à Liga NOS»

A renovação com o treinador Jorge Costa foi ontem oficialmente anunciada pelo Farense, confirmando-se a notícia avançada há mais de uma semana pelo nosso jornal, e o objetivo para a nova campanha esta já traçado: o regresso à Liga NOS.

“É com enorme satisfação que confirmo a minha continuidade no projeto do Farense, a qual nunca esteve em causa, pois desde o jogo com o Santa Clara o pensamento e o foco passou a estar na próxima época”, referiu o treinador, depois de tornado público o acordo.

Jorge Costa mostra-se “concentrado e confiante na preparação da temporada que se aproxima”. “Quero levar o Farense de volta à Liga NOS, o lugar onde este clube merece estar, pela força do apoio dos seus adeptos e da importância para a cidade, para a região e para todas as pessoas que aqui trabalham”, frisou.

O treinador deixa ainda palavras elogiosas ao presidente João Rodrigues, “que tudo faz para que o Farense seja um grande clube” e agradece ao líder dos leões da capital algarvia “a confiança depositada”. Numa Liga Sabseg que contará com três equipas vindas do escalão principal, Jorge Costa pede união. “Juntos vamos atingir os nossos objetivos”, sublinhou.

Continuidade da base é uma garantia

Defendi, Ricardo Velho (guarda-redes), Alex Pinto, Bandarra, Abner, Mancha (defesas), Lucca, Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão e Amine (médios) e Pedro Henrique, Stojiljkovic, Madi Queta e Bilel (avançados) têm contrato, embora não seja certo que todos continuem, uns por auferirem salários desajustados da nova realidade do Farense e outros por terem interessados nos seus serviços. Beto, Cássio, César, Fábio Nunes, Alvarinho, Mansilla e Licá terminaram contrato e são assuntos pendentes, Paollo volta após cedência ao E. Amadora e Tavinho (ex-Vizela) poderá regressar a casa.