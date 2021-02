Jorge Costa: «Resultado ajusta-se e é um bom ponto para nós»

Jorge Costa assumiu que o empate (0-0) obtido este sábado frente ao Famalicão, a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS, acabou por ser um bom resultado para a sua equipa.





"Foi uma primeira parte muito boa do Farense, na qual controlámos o jogo, pressionámos e pressionámos alto, como uma equipa, e limitámos completamente o Famalicão", começou por analisar o técnico, em declarações no final do encontro."O jogo muda de história a partir do minuto 50 [expulsão de André Pinto], numa decisão - e peço desculpa se estou errado - que é provavelmente precedida de um fora de jogo, mas a lei manda jogar. No entanto, tenho que valorizar os jogadores e a forma como soubemos defender, não permitimos ao Famalicão oportunidades e a ocasião mais clara foi a do Licá. Porém, é um resultado que se ajusta e é um bom ponto para nós.""O Pedro Henrique foi transportado ao hospital, temos alguns receios, tem a ver com o ombro e vai fazer os exames necessários. Assim que haja novidades, comunicaremos", concluiu.