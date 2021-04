Jorge Costa: «Uma vitória bem saborosa»

Jorge Costa destacou "uma vitória bem saborosa e importantíssima" do Farense em Paços de Ferreira.





"Não é falsa modéstia, mas não me surpreendeu e com isto não quero tirar o mérito e o valor ao Paços. Este jogo veio um bocadinho na senda dos últimos que temos feito", disse o treinador do Farense, concluindo: "Nada foi diferente do que temos vindo a fazer, tirando o resultado. Vínhamos de três derrotas, mas jogámos bem, criámos oportunidades e jogámos de forma positiva."