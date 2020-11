Licá assina a custo zero pelo Farense e já foi oficializado

"Bomba de última hora", anunciou o Farense nas redes sociais. Trata-se da chegada de Licá, internacional português que estava sem clube depois de a ligação ao Belenenses SAD terminar na temporada passada. Desta forma, o extremo pode ser inscrito e fica já às ordens de Sérgio Vieira pelo emblema algarvio.





Aos 32 anos, Licá vem das épocas mais produtivas da carreira no principal escalão. Em 2018/19, apontou 12 golos em 40 jogos, antes de faturar por oito vezes em 36 partidas em 2019/20. Agora, junta-se ao ataque do Farense e continua no principal escalão português.