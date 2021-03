Licá: «Exibição à nossa imagem»

Licá foi fundamental para a vitória dos algarvios mas dividiu os louros do triunfo com os companheiros de equipa.

“Estamos todos de parabéns. Foi uma exibição à nossa imagem. Podíamos estar a vencer por mais do que um golo ao intervalo. Na 2ª parte, eles tiveram mais bola, mas fomos nós que tivemos as melhores oportunidades. Acertámos duas vezes no poste”, resumiu o extremo do Farense, acrescentando: “O que demonstrámos hoje é que temos de sair da zona de descida. Temos de descansar e preparar os próximos jogos para tentar manter o clube na 1ª Liga, que tanto merece.”

Já o brasileiro Sauer fez autoavaliação racional do desaire axadrezado: “ Não fomos a equipa que temos sido. O resultado é justo. Temos de melhorar e nos unir mais para sair desta situação.”