Licá: «Fizemos com que o FC Porto tivesse de perder tempo e isso diz tudo»

Apesar da derrota, Licá não escondeu o seu orgulho pela exibição do Farense frente ao FC Porto.





"Saio triste pelo resultado, mas temos de estar orgulhos pela forma como disputou o jogo contra o atual campeão nacional e pela intensidade que colocámos na partida. Disputámos todos os lances com muita vontade e fizemos com que o FC Porto tivesse de perder tempo, isso diz tudo. Fizemos um bom jogo, o empate seria o resultado mais justo", disse.Mostrando satisfeito por ter chegado aos 200 jogos na 1ª Liga e assumindo que o jogo com o FC Porto, seu antigo clube, foi especial, Licá perspetivou ainda o que pode ser o futuro do Farense: "É difícil tirar algo positivo quando se perde, mas realço a atitude e o espírito competitivo. Se continuarmos assim, a equipa vai sair desta posição".