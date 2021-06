Licá garantido mais uma época

O extremo Licá tem tudo encaminhado para renovar com o Farense. No sentido inverso, Mancha e Abner não ficam e há dúvidas em relação à continuidade de Cássio, Lucca e Fábio Nunes. A pré-época arrancou ontem, com exames médicos e testes físicos num hospital privado, Universidade do Algarve, Estádio São Luís e academia.