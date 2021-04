Licá tenta voltar contra o Sporting

Licá, a recuperar de uma entorse na tibiotársica esquerda, poderá recuperar a tempo de entrar nas contas para a receção ao Sporting., na noite da próxima sexta-feira. O avançado foi o autor do golo da última vitória do Farense, no reduto do Boavista, por 1-0. Já Fabrício Isidoro e Stojiljkovic, ambos a contas com lesões musculares, continuarão fora das opções, o mesmo sucedendo com o guarda-redes Defendi, que só voltará à competição na próxima temporada.