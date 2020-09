Liga confirma que Farense vai disputar dois jogos da Liga NOS no Estádio Algarve

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou esta quinta-feira que os dois primeiros jogos do Farense em casa na Liga NOS vão ser disputados no Estádio Algarve, recomendando "repouso" ao novo relvado do Estádio de São Luís.

"É opinião dos técnicos que o mesmo não se encontrará em condições de utilização desportiva nas primeiras jornadas da Liga e deverá manter-se em repouso", refere a LPFP, em comunicado, sobre o relvado colocado durante o verão, numa obra que implicou também mudanças no sistema de rega do recinto, situado em Faro.

O Farense tinha solicitado uma vistoria para avaliar o atual estado do relvado, a qual foi realizada no dia 3 de setembro.

Como o regulamento de competições admite "a alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas pela Liga", ficou assim confirmada a mudança temporária do Farense para o Estádio Algarve.

Os jogos com Nacional (27 de setembro, às 15h30) e o Famalicão (ainda sem data definida, no fim de semana de 17 e 18 de outubro) são relativos às segunda e quarta rondas da Liga NOS.

A LPFP anunciou igualmente que o Vizela, da II Liga, se vai manter por mais duas partidas no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, onde já recebeu e venceu (2-1) a Oliveirense, em encontro da primeira ronda da prova.

Após a vistoria ao relvado do estádio do Vizela, realizada na segunda-feira, a Liga concluiu "pela necessidade da continuidade da intervenção", devendo manter-se "em repouso até ao dia 8 de outubro".

Os jogos com o Sp. Covilhã (terceira ronda) e o Chaves (quinta) vão, por aquele motivo, ser disputados no Estádio Capital do Móvel (P. Ferreira).