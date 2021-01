Lucca poderá voltar diante do FC Porto

O médio Lucca, afastado da competição desde 31 de outubro, poderá reaparecer esta segunda-feira, no jogo entre o Farense e o FC Porto.





Naquela data o jogador da turma de Faro não respeitou a hierarquia na cobrança de penáltis, diante do Belenenses SAD, no Jamor, e na cobrança do castigo fez um remate à Panenka e não conseguiu concretizar. O Farense, que ganhava por 1-0, acabou por empatar o jogo (1-1).Lucca viu a administração da SAD instaurar-lhe um processo disciplinar, cujas consequências não foram divulgadas, e que afastou o jogador dos treinos com o grupo até ao início de 2021. O médio foi reintegrado no dia 5 de janeiro e depois de cerca de três semanas de trabalho está em condições de voltar à competição.A lesão de Fabrício Isidoro, uma das unidades mais influentes do Farense, deixa o meio-campo com menos soluções para o jogo com o FC Porto, estando Lucca ao dispor do treinador Sérgio Vieira.Os defesas Eduardo Mancha, César e Ricardo Ferreira e os avançados Alvarinho, Djalma e Bilel são os restantes jogadores do plantel do Farense que se encontram indisponíveis para a receção ao campeão nacional, por lesão.