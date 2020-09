Madi Queta é o 12º reforço do Farense

O extremo luso-guineense Madi Queta, de 21 anos, é o 12.º reforço do Farense para a campanha 2020/21.





O jogador cresceu no FC Porto e nas últimas três épocas representou a equipa B dos dragões, na 2.ª Liga.Madi Queta desligou-se do FC Porto e assinou um vínculo válido por três épocas com o Farense.