Mancha poderá falhar Portimão

O defesa-central Eduardo Mancha, que regressou à equipa do Farense diante do P. Ferreira, saiu lesionado no pé esquerdo ainda no decurso da primeira parte e está em tratamento e em dúvida para o jogo da próxima jornada, no reduto do Portimonense.

Baixa certa é a do polivalente Amine, que completou uma série de cinco cartões amarelos e irá cumprir castigo. No sentido inverso, o guarda-redes Defendi e o extremo Hugo Seco voltam às opções, depois de falharem o último jogo devido a castigo.

César, Djalma e Pedro Henrique deverão reintegrar o grupo no decurso desta semana, depois de debelados problemas físicos.