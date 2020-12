Morreu João Pires, antigo presidente e sócio nº 1 do Farense

Faleceu esta segunda-feira João Pires, antigo presidente do Farense e sócio nº 1 do clube, que liderou a direção dos leões da capital algarvia aquando da primeira subida à 1ª Divisão, em 1970.





João Pires contava 95 anos e exerceu vários cargos no Farense, sendo também sócio nº 1 de outro clube da cidade, o Sport Faro e Benfica.Empresário da construção civil, João Pires foi ainda autarca (vice-presidente da Câmara de Faro) e dedicou parte da sua vida à cultura popular, como ator amador e declamador, tendo fundado a Orquestra Típica do Algarve.Distinguido com a medalha de ouro da cidade de Faro em 1992, João Pires apoiou diversas entidades e instituições ligadas ao desporto, cultura e solidariedade social.O Farense já colocou a sua bandeira a meia haste e no próximo domingo, segundo divulgou Cristóvão Norte, presidente da mesa da assembleia geral, a equipa principal dos algarvios irá apresentar-se com fumos pretos diante do Paços de Ferreira e será respeitado um minuto de silêncio antes do início da partida.