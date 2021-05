Paco Fortes e Hassan no Conselho Geral do Farense

Paco Fortes e Hassan Nader, referências da história do Farense (o espanhol foi o melhor treinador de sempre dos algarvios e o marroquino o único jogador a sagrar-se melhor marcador da 1ª Divisão com a camisola do clube), integram a lista para o Conselho Geral, nas eleições que terão lugar no próximo dia 4 de junho.





O Conselho Geral é um órgão apenas consultivo, nele participando outras figuras gradas da história do Farense, com destaque para Aníbal Guerreiro, dirigente ligado a alguns dos maiores feitos do clube e sempre presente, com o seu apoio pessoal, nos momentos de maior dificuldade.João Rodrigues, presidente do Farense, parte para o seu segundo mandato de três anos, liderando a única lista apresentada até ao encerramento do prazo, na tarde desta segunda-feira. O elenco diretivo não sofre qualquer alteração, em relação ao mandato que está a terminar.Cristóvão Norte (Assembleia Geral) e José Alberto Pereira (Conselho Fiscal) irão continuar na liderança destes órgãos.