Pedro Henrique acredita na permanência: «Faltam cinco finais!»

O empate com o Portimonense deixou o Farense mais longe da zona de salvação mas Pedro Henrique, autor do golo da equipa de Jorge Costa, continua a acreditar na permanência. "Estou feliz por ter marcado mas triste com o resultado, que penso que foi injusto. Faltam cinco finais e vamos continuar a trabalhar unidos. Temos de ver onde estamos a errar para melhorar", disse o avançado brasileiro.

Do lado do Portimonense, Aylton Boa Morte, autor do golo do empate, sublinhou o facto de a equipa ter conseguido sair de Faro com um ponto. "Era um jogo muito importante e foi difícil, frente a um adversário que nos criou muitas dificuldades. Na segunda parte fomos à procura do resultado", atirou o extremo, lembrando que "um ponto fora é sempre importante": "Vamos sempre à procura de mais!"