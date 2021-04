Pedro Henrique e o jogo com o Marítimo: «É uma final e queremos alcançar um resultado positivo»

Pedro Henrique, avançado do Farense, aponta o jogo no reduto do Marítimo, na tarde deste sábado, como "uma final" e espera sair do Funchal "com um resultado positivo".





"É uma partida muito importante e sabemos a dificuldade que vamos enfrentar", assinala o jogador, prometendo que a equipa algarvia "dará o seu melhor dentro do campo, à procura dos tão necessários pontos".O golo marcado frente ao Sp. Braga "traz confiança e estou preparado para continuar a ajudar o Farense, ao lado dos meus companheiros. Infelizmente esse golo valeu de pouco, devido à derrota, mas trabalhámos muito bem durante a semana, tendo em vista este importante jogo com o Marítimo, e estamos prontos para a elevada exigência que nos espera".