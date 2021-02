Presidente do Farense 'explode' com as arbitragens: «Não vamos continuar a aceitar isto!»

O presidente do Farense, João Rodrigues, insurgiu-se contra o trabalho dos árbitros, após a derrota caseira desta segunda-feira frente ao Moreirense. "As pessoas têm de pôr a mão na consciência! Sentimo-nos extremamente prejudicados e não vamos continuar a aceitar que nos tratem assim", referiu,





O líder do Farense promete "lutar até às últimas consequências para mostrarmos a nossa indignação para algo que nos parece de todo anómalo, pois ao longo de um campeonato há erros a favor e contra todas as equipas mas, no nosso caso, as intervenções do VAR traduzem-se em 99 ou 100 por cento do casos em prejuízo, com relevante impacto nos resultados e no lugar que ocupamos na classificação".Referindo-se em concreto ao jogo com o Moreirense, João Rodrigues alude a dois lances. "Um nosso jogador levou um pontapé e poderia ter saído seriamente lesionado e o árbitro viu as imagens e não mostrou o cartão vermelho quando recentemente, por menos, vimos um nosso futebolista expulso. E depois há um penálti em que o nosso defesa tem o braço encostado ao corpo e não faz volume, e a bola bate nas costas e poderá ter tocado no ombro, quando noutras situações mais claras, noutros jogos, nada foi marcado a nosso favor..."João Rodrigues refere ainda "vários outros erros praticamente desde o início do campeonato", assinando que "o golo anulado ao Ryan Gauld diante do Famalicão correu mundo e passou uma péssima imagem do futebol português lá para fora".O presidente do Farense refere que tem optado por "uma postura contida em relação a estas matérias mas chegou a hora de exteriorizar o sentimento de revolta que existe no seio do grupo. No balneário está toda a gente triste e revoltada!"O dirigente afiança "não saber as causas de constantes erros em prejuízo do Farense" mas garante que "não nos vão vergar e iremos à luta e conseguiremos os nossos objetivos, contra tudo e contra todos, pois somos muito fortes mentalmente".Após o jogo com o FC Porto o Farense apresentou uma exposição ao conselho de arbitragem da FPF "e tivemos também uma reunião com os seus responsáveis, importando salientar o relacionamento correto com as pessoas que gerem o setor e o futebol português e o respeito que nos merecem os árbitros, com uma tarefa difícil em campo. Não estamos em guerra contra ninguém, apenas queremos igualdade de tratamento e sentimos que isso não está a suceder".O líder do Farense diz que "não somos meninos de creche para continuarmos a olhar passivamente para o que está a suceder. E o que vimos noutros jogos e neste não é bonito. Sentimo-nos prejudicados, não estamos a ser respeitados, e isso não é aceitável".João Rodrigues salienta "o percurso muito duro trilhado pelo Farense nos últimos anos, um gigante do sul de Portugal que se reergueu e conseguiu voltar à 1ª Liga e esse esforço está agora a encontrar um obstáculo com qual não contávamos, pois não estamos a ser tratados equitativamente e existe a perceção muito forte de uma enorme injustiça, devido a sucessivos erros sempre em nosso desfavor".