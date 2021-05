Presidente do Farense pede desculpas e diz que é tempo de reflexão

O presidente do Farense, João Rodrigues, pediu desculpas aos sócios e adeptos pela descida à 2ª Liga, numa breve nota colocada no Facebook oficial do clube.





"Peço desculpas a todos os farenses", escreveu João Rodrigues.O líder do Farense diz ainda que "é tempo de refexão", depois de uma campanha que terminou com um amargo de boca.O Farense, recorde-se, regressou na campanha 2020/21 à Liga NOS, após 18 anos de ausência do principal escalão do futebol português, acabando por descer esta quarta-feira, depois da derrota por 4-0 no terreno do Santa Clara.