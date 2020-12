Presidente do Farense 'puxou orelhas' ao grupo após o treino

O presidente do Farense, João Rodrigues, acompanhado pelos restantes membros da administração da SAD, esteve reunido esta sexta-feira, após o treino, com jogadores e equipa técnica, mostrando o seu descontentamento perante o desempenho registado diante do Estrela da Amadora e que culminou com o afastamento da Taça de Portugal.





O líder do Farense disse sentir-se envergonhado com a exibição produzida na Reboleira, considerando-a mesmo a pior desde que assumiu o comando da SAD, há quatro anos e meio.Num aviso a todo o grupo, João Rodrigues referiu que não admite a repetição do sucedido diante do Estrela da Amadora e exigiu um Farense com garra, ambição e vencedor, honrando os pergaminhos e a história do clube e correspondendo aos anseios dos adeptos.Na sua intervenção, João Rodrigues fez sentir que essa exigência é ainda maior por não faltar nada ao grupo: os vencimentos estão em dia, o São Luís dispõe de um relvado novo e de significativas melhorias para o trabalho diário, o primeiro relvado da academia será estreado em breve e o Farense dispõe de um novo autocarro, que atenua o desgaste das longas viagens.O Farense, último classificado da 1ª Liga, recebe na noite da próxima segunda-feira (20.15 horas) o Marítimo, no jogo que fechará a 9ª jornada da prova.