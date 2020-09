Presidente do Farense recebe hoje medalha de ouro de Faro

O presidente do Farense, João Rodrigues, receberá na manhã de hoje, na Sessão Solene do Dia do Município, que terá lugar no Teatro das Figuras, a medalha de mérito, grau ouro, da cidade de Faro.

A atribuição foi decidida em 2018 pelo executivo municipal, considerando o percurso de João Rodrigues como empresário e líder do clube mais representativo da cidade, mas por imponderáveis de agenda só agora a medalha será entregue, numa cerimónia para a qual não foram convidados os restantes membros da direção do Farense, que festejou recentemente o regresso à Liga, 18 anos após a última participação na prova.

Na mesma ocasião, uma oura figura com muitos anos de ligação ao Farense, o cirurgião Gomes Ferreira, que foi presidente do clube e da SAD num período particularmente conturbado, receberá igual distinção.