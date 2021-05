Presidente João Rodrigues lidera lista única às eleições do Farense

O atual presidente do Farense, João Rodrigues, lidera a única lista candidata às eleições do clube despromovido esta época à 2.ª Liga, marcadas para 4 de junho, confirmou à agência Lusa fonte do emblema.

O empresário, que lidera a SAD do Farense, da qual é o principal acionista, desde 2016, passou a acumular esse cargo com a presidência do clube em 2018, sendo agora recandidato a novo mandato de três anos.

Cristóvão Norte e José Alberto Pereira, que lideram assembleia-geral e conselho de fiscalização, respetivamente, serão recandidatos aos cargos, enquanto Aníbal Guerreiro, sócio número 1, encabeça a lista ao conselho geral.

Sob a presidência de João Rodrigues, o Farense regressou à I Liga em 2020, após uma ausência de 18 anos, mas a equipa algarvia acabou por ser despromovida um ano depois, terminando a competição no 17.º e penúltimo lugar, com 31 pontos.