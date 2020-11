Primeiro campo da academia quase pronto

O primeiro campo relvado da academia do Farense, situada em São Brás de Alportel, estará em condições de ser utilizado dentro de cerca de um mês, o que proporcionará melhores condições de trabalho ao grupo liderado pelo treinador Sérgio Vieira.

Devido à inexistência de espaços para treino próprios, o Farense – a exemplo do sucedido na época passada – tem percorrido vários locais do Algarve e já recorreu em muitas ocasiões ao piso sintético do campo da Penha. A academia do Farense incluirá oito campos (mais dois estão já em execução) e equipamentos (ginásio, área médica, refeitório e outros), que permitirão centralizar ali o trabalho da equipa sénior. O projeto terá um custo próximo dos dez milhões de euros.