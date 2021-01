Primeiro dia na academia

O Farense realizou ontem o primeiro treino no relvado da academia do clube, em São Brás de Alportel. Depois de os sub-14 e do satélite Farense 1910 terem testado o piso, agora, finalmente, foi a vez de o grupo às ordens de Sérgio Vieira trabalhar naquela que, a breve trecho, passará a ser a casa do futebol profissional da equipa da capital algarvia. A academia envolve um investimento total próximo dos 10 milhões de euros e irá dispor de vários campos de relva natural, estando em construção mais dois.