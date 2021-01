Recuperar identidade é aposta de Sérgio Vieira

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, espera “uma reação muito firme” diante do Gil Vicente, depois da derrota em Portimão que empurrou a equipa para o último lugar. Sair de uma posição “que não agrada a ninguém” é o objetivo traçado para esta tarde.

Limitado nas opções nas últimas partidas, em particular no sector defensivo, o treinador da formação da capital algarvia admite: “Com adaptações e algumas trocas acabámos, em alguns jogos, por não conseguir manter a dinâmica que mostrámos no início do campeonato. Os jogadores sabem disso e estão envolvidos na missão de voltarmos a ser uma equipa com identidade à Farense”, sublinha.

Mancha não recuperou, segundo o boletim médico divulgado pelo clube, e são quatro os defesas-centrais indisponíveis, o que obrigará a adaptações. Bilel também está de fora.