Regresso a casa só dia 18

O Farense tem pela frente dois jogos consecutivos fora de portas - Nacional e V. Guimarães, este em atraso da 14ª jornada - e, face à importância dos mesmos, a comitiva seguirá diretamente da Madeira para o Norte do país.

Os algarvios jogam amanhã na Choupana e pernoitarão no Funchal, seguindo no dia seguinte rumo ao Porto. A partida de Guimarães está agendada para as 21h45 do dia 17 e, como terminará muito tarde, o grupo descansará no Norte, regressando a casa apenas no dia seguinte.

Todos estes cuidados visam atenuar o desgaste provocado por um calendário muito denso e por longas viagens, numa fase crucial da época, em que o Farense, último classificado, necessita urgentemente de pontos, sendo que a equipa soma apenas um fora de portas.