Relvado sofre melhoramentos

O novo relvado do Estádio São Luís foi estreado no encontro com o Boavista e deu resposta muito satisfatória mas carece ainda de trabalhos de reforço e consolidação que estão em marcha desde ontem, de forma a apresentar-se ainda em melhores condições no duelo frente ao Marítimo.

A equipa, a exemplo do que já sucedia na época passada, tem trabalhado um pouco por todo o Algarve, algo que só terminará quando o primeiro relvado da academia (a ser erguida em São Brás de Alportel) estiver apto para receber treinos.