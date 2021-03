Ricardo Ferreira recorre à Justiça após saída do Farense

Ricardo Ferreira, defesa-central que deixou de fazer parte do plantel do Farense em janeiro (uma cláusula no contrato permitia a dispensa do jogador se este não estivesse em boas condições físicas), moveu um processo judicial no Tribunal de Trabalho do Porto contra a SAD dos algarvios, reclamando o pagamento de 70.880 euros.





Em causa estarão divergências quanto à forma como se operou a rescisão.