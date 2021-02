Ricardo Ferreira rescinde contrato e aceita convite para representar o Canadá

O defesa-central Ricardo Ferreira, de 28 anos, já não é jogador do Farense, tendo contabilizado apenas seis minutos ao serviço dos algarvios, na vitória por 2-1, frente ao Marítimo.





Entregue durante largos períodos ao departamento médico do Farense, Ricardo Ferreira não conseguiu impor-se nos algarvios, que contam com várias soluções para o eixo da defesa. A rescisão amigável já foi registada na FPF.Entretanto, a Federação de Futebol do Canadá anunciou que Ricardo Ferreira poderá representar aquele país, depois de autorização concedida pela FIFA, atendendo a que o jogador, filho de pais portugueses e nascido em território canadiano, já foi internacional A (por uma vez) por Portugal.Um processo que se arrastava desde 2017, quando Ricardo Ferreira foi convidado pela primeira vez para alinhar pela seleção do Canadá, ainda Octavio Zambrano era o selecionador, tendo o defesa mantido contactos regulares com o sucessor, John Herdman, a partir de janeiro de 2018."Senti que finalmente era hora de tomar a decisão e estou extremamente animado por fazer parte da seleção nacional", disse Ricardo Ferreira, em declarações reproduzidas pela imprensa do Canadá, acrescentando: "Estou pronto para ir, estou pronto para participar."Sucede que, agora, Ricardo Ferreira se encontra sem clube. "Não foi uma grande experiência, mas é futebol", referiu o defesa, a propósito da passagem pelo Farense, adiantando: "Às vezes as coisas não saem como queremos ou planejamos. É um capítulo encerrado e há que seguir em frente e mostrar a minha capacidade noutro clube".Questionado acerca das graves lesões nos ligamentos dos joelhos sofridas ao serviço do Sporting de Braga, Ricardo Ferreira referiu que "foi uma pausa de dois anos mas estou perfeitamente bem agora", esclareceu o defesa, que nasceu na cidade de Mississisauga e tem familiares que residem na zona de Toronto.O selecionador do Canadá exultou com a escolha feita por Ricardo Ferreira. "Foi uma longa jornada", disse Herdman. "Parecia que o tínhamos perdido a certa altura quando ele fez a sua estreia por Portugal, e nos últimos anos sucederam-se as conversas para tentarmos consegui-lo convencer a vestir a nossa camisola vermelha", adiantou.Herdman sustenta que "é um momento de orgulho ver um jogador de sua estatura e experiência jurar fidelidade ao Canadá", descrevendo Ricardo Ferreira como "um defesa central moderno, que jogou em bom nível na Europa".Ricardo Ferreira repartiu a sua formação entre o FC Porto e o Milan, sendo internacional português nos escalões jovens, em 22 ocasiões. Como sénior, jogou no Empoli, Olhanense, Paços de Ferreira, Sporting de Braga, Belenenses SAD e Farense.Ricardo Ferreira foi internacional A por Portugal por uma vez, no empate 1-1 com os Estados Unidos, num jogo de preparação disputado em Leiria, tendo Pepe como parceiro no eixo da defesa lusa.